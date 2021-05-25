В Тверской области 127 099 человек сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. По данным на 25 мая, в регионе привито 127 099 человек. Это 86,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 119 895 вакцинированном гражданине.

В Твери активнее всего вакцинация идет в Центре им. В.П. Аваева, где привито более 8600 человек, городской больнице №7 - свыше 7700 человек и городской больнице №1 - свыше 6800 человек.

Всего в Верхневолжье отккрыто 54 прививочных пункта, в том числе в торговых центрах. Для прививки в ТЦ запись не требуется.

В остальных прививочных пунктах запись ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов и в МФЦ.