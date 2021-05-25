На набережной Афанасия Никитина в Твери открылась выставка-продажа рассады

В Твери заработала выставка-продажа рассады Фото: администрация Твери

В Твери, на набережной Афанасия Никитина напротив домов № 24 и № 22, работает выставка- продажа рассады и посадочного материала.

Саженцы и рассаду предлагают более 80 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В ассортименте: рассада цветов, овощных культур, садовой земляники; саженцы плодовых деревьев; декоративные кустарники; комнатные растения.

Выставка работает без выходных и праздничных дней с 8:00 до 16:00. Продажа открыта до октября.