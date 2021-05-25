В Твери задержали участников конфликта со стрельбой возле ночного клуба

В Твери задержали участников конфликта со стрельбой из травматического пистолета у ночного клуба.

Ночью у клуба «Культура» в центре Твери поссорились двое мужчин. Как сообщает ТИА, один из участников конфликта был охранником заведения, а другой посетителем. Видео снял очевидец произошедшего.

Пришедший в клуб достал травматический пистолет и начал палить. Охранник использовал газовый балончик.

– Участники конфликта установлены, сейчас их опрашивают. В дальнейшем будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела, – рассказали в пресс-службе областного МВД.

К счастью, пострадавших из-за стрельбы у клуба нет.