В детскую больницу Твери доставили маленького пациента на вертолете

Ребенка доставили в ДОКБ Твери на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

24 мая вертолет санавиации МЧС вылетал в Пеновский муниципальный округ для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в детскую областную клиническую больницу Твери.

В 20:24 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в Пеновскую ЦРБ на месте ребенку оказали неотложную помощь и на вертолете доставили в Тверь.

В 21:14 экипаж совершил посадку в аэродроме Змеево, пациента передали врачам ДОКБ.