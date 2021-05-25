Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 мая 2021 11:31

В детскую больницу Твери доставили маленького пациента на вертолете

Ребенку потребовалась экстренная помощь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ребенка доставили в ДОКБ Твери на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Ребенка доставили в ДОКБ Твери на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

24 мая вертолет санавиации МЧС вылетал в Пеновский муниципальный округ для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в детскую областную клиническую больницу Твери.

В 20:24 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в Пеновскую ЦРБ на месте ребенку оказали неотложную помощь и на вертолете доставили в Тверь.

В 21:14 экипаж совершил посадку в аэродроме Змеево, пациента передали врачам ДОКБ.

ЧП