С 30 мая ещё два поезда будут ходить до Ржевского мемориала в Тверской области

До Ржевского мемориала пойдут еще два поезда Фото: Александр ЖМУЛИН

С 30 мая ещё два пригородных поезда будут продлены до Ржевского мемориала. Об этом сообщила пресс-службе Московско-Тверской ППК.

Маршрут поезда № 6459 Шаховская – Ржев изменится на Шаховская – Муравьёво, а маршрут поезда № 6462 Ржев – Шаховская изменится на Муравьёво – Шаховская.

Поезда будут курсировать ежедневно. Доехать на них смогут пассажиры из Московской и Тверской областей.

- Время в пути между станциями Шаховская и Ржев не увеличится, - отметили в компании.

Актуальное расписание поездов можно узнать на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", в приложении и на станциях.