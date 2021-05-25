В Тверской области пьяный водитель в Торжке скрывался от полиции, но врезался в дом

В Тверской области пьяный водитель попытался сбежать от полиции, но врезался в дом. Фото: принтскрин видео в ВК/Патруль 69. Выпуск №123. 24.05.2021.

17 мая в 03:00, когда патрулировали улицы в Торжке, сотрудники полиции заметили водителя, который вёл себя странно. Увидев на соседней улице машину правоохранительных органов, он остановился и потушил свет. У полицейских возникло подозрение, что мужчина за рулём нетрезв. Информация появилась в программе региональной Госавтоинспекции «Патруль 69».

На законное требование остановиться водитель не отреагировал. Началась погоня. Проехав по нескольким улицам, преследуемый врезался в стену дома. Он и пассажирка получили незначительные травмы.

Выяснилось, что автомобилист действительно выпил перед поездкой. Это подтвердилось на медицинской экспертизе.