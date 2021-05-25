В Тверской области локацией для съёмки сериала со звездой «Кухни» Еленой Подкаминской стал обувной завод в Кимрах

В Тверской области снимают сериал с Еленой Подкаминской, героиня которой занялась производством кирзовых сапог. Фото: телеканал СТС.

В Тверском регионе продолжаются съёмки сериала о судьбе жены олигарха, которой внезапно приходится решать свои проблемы самостоятельно. Её роль исполняет Елена Подкаминская, известная многим по другому телепроекту – «Кухня». Как сообщает ТИА, очередной региональной площадкой для работы киношников стала обувная фабрика в Кимрах.

Именно производством кирзовых сапог, по сюжету, и займётся Альбина Барвашина, которую играет Елена Подкаминская. Героиню оставил муж олигарх, и теперь вся ответственность за судьбу лежит на её плечах, а ещё забота о двух детях-подростках.

Кроме Тверской области, съёмки фильм запланированы в Подмосковье и на юге страны.