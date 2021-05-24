В Тверской области еще 76 человек заразились коронавирусом 24 мая

В Тверской области коронавирусом заразились еще 76 человек Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии подтверждено 41 636 случаев заражения COVID-19. За сутки 24 мая заразились 76 человек.

Выздоровели 39 029 жителей региона (+43 за сутки).

Изолированы 1587 1618 больных (+31).

Умерли 989 человек (+2 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 514 заболевших (+24 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3021 (+6),

Ржев – 2288 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2209 (+6),

Калининский район – 1723 (+1),

Торжок – 1633 (+4),

Кимры – 1639 (+1),

Бологовский район – 1057 (новых случаев не выявлено).

Прививку от коронавируса сделали 126 321 житель Тверской области, за последние сутки – 203 человека.

За весь период в регионе проведено 715 791 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 390.