Останки пяти бойцов подняли из ямы в деревне Хилово в Тверской области

Поисковики подняли из ямы останки пяти солдат Фото: vk.com/club59645539

22 мая в районе деревни Хилово участники поискового отряда Авангард подняли останки пяти красноармейцев, павших в боях в ноябре-декабре 1941 года.

- Яма была огромная примерно 6х4 и глубиной больше метра, к тому же заваленная огромными булыжниками. Поднять руками их было невозможно, - рассказали поисковики в группе Селижаровский поисковый отряд "Авангард".

Пришлось привлечь на помощь лесовоз с гидроманипулятором, который помог вытащить булыжники. Раскопки велись целый день и увенчались успехом - были подняты останки пяти бойцов.

- К сожалению медальонов не обнаружено. Предположительно солдаты 925 сп 249 сд 22 Армии, погибшие в оборонительных боях осени-зимы 41 года. Вечная им память в веках, - написали поисковики и поблагодарили всех, кто оказывал помощь в раскопках.