В Тверской области возбудили уголовное дело по факту убитого током подростка

В Тверской области возбудили уголовное дело из-за подростка, который пытался демонтировать кабель на трансформаторной подстанции. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Первый отдел областного Следственного комитета возбудил уголовное дело по поводу смерти мальчика 2004 года рождения в трансформаторной подстанции. Статья – причинение смерти по неосторожности. Трагедия произошла вечером 23 мая.

Тело погибшего нашли на территории бывшего водозабора в Калязине. Установили, что несколько подростков пробрались в трансформаторную будку, которая снабжает электричеством СНТ «Мечта». Один из искателей приключений попытался демонтировать кабель под напряжением. От сильнейшего удара током 16-летний подросток скончался на месте.

К проверке также подключилась прокуратура. Теперь будут расследовать уголовное дело.