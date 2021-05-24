В Тверской области возбудили уголовное дело по факту убитого током подростка

В Тверской области возбудили уголовное дело из-за подростка, который пытался демонтировать кабель на трансформаторной подстанции.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Первый отдел областного Следственного комитета возбудил уголовное дело по поводу смерти мальчика 2004 года рождения в трансформаторной подстанции. Статья – причинение смерти по неосторожности. Трагедия произошла вечером 23 мая.
Тело погибшего нашли на территории бывшего водозабора в Калязине. Установили, что несколько подростков пробрались в трансформаторную будку, которая снабжает электричеством СНТ «Мечта». Один из искателей приключений попытался демонтировать кабель под напряжением. От сильнейшего удара током 16-летний подросток скончался на месте.
К проверке также подключилась прокуратура. Теперь будут расследовать уголовное дело.