В Твери благоустроят территорию у памятника художнику Ефрему Зверькову

Памятник Ефрему Зверькову установили осенью 2020 года. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Мероприятия по благоустройству территории вокруг памятника тверскому художнику, "мастеру лирического пейзажа" Ефрему Зверькову запланированы на 25 мая. Это событие приурочено к празднованию Дней славянской письменности и культуры. Работы стартуют в 13:00.

"Мероприятие направлено не только на озеленение городского пейзажа, но и на привлечение общественного внимания к сохранению творческого наследия живописца", - сообщает пресс-служба Тверского госуниверситета.

В мероприятии примут участие вдова художника, искусствовед Любовь Ширшова, ректор ТвГУ Людмила Скаковская, студенты и сотрудники вуза.

Напомним, памятник Ефрему Зверькову установили в честь 100-летия со дня рождения художника осенью 2020 года. Он находится в Спортивном переулке, между корпусами Тверского госуниверситета.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Ефрем Иванович Зверьков родился в селе Нестерово Тверской губернии. Прошёл Великую отечественную войну. Жил и работал в Москве. Был заместителем руководителя Российской академии художеств с 1997 года до самой смерти в 2012 году.

Зверьков - признанный мастер пейзажа, его работы находятся в собраниях крупнейших российских и зарубежных музеев. В Тверской области при его участии открыты музеи В.А. Серова, С.Д. Дрожжина. Также в Твери с 2016 года функционирует галерея пейзажа имени Зверькова.