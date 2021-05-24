В Тверской области отремонтируют часть дороги турмаршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья»

В этом году запланировано отремонтировать 33 км трассы Торжок – Высокое – Берново – Старица. Фото: ПТО

Автодорога Торжок – Высокое – Берново – Старица включена в план ремонта на 2021 год. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Вопрос рассмотрен на совещании губернатора Игоря Рудени с членами областного правительства.

Данная трасса входит в туристический маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья». С просьбой отремонтировать эту дорогу в правительство региона обращались местные жители. Они были услышаны.

Всего в этом году будет отремонтировано 33 км автотрассы: с 4-го по 37-й участки. Как сообщает областное правительство, на данный момент завершаются конкурентные процедуры по определению подрядной организации.

Всего в 2021 году в надлежащее состояние приведут 105 километров региональных дорог к туристическим объектам. Помимо автодороги Торжок – Высокое – Берново – Старица, это дороги Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков и «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино.

Также в ответ на обращения граждан в план дорожного ремонта на 2021 год включена трасса Спирово – Козлово – Ососье.