Маленькая Пужа «демонтировала» фотоловушки вокруг своего жилища в Центре спасения медвежат Тверской области

Косолапая кроха Пужа лишнего внимания к своей персоне не любит и редко попадает в кадр. Фото: стоп-кадр с видео orphan-bear.org

Учёные из Центра спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, рассказали, как поживает их крошечная подопечная - медведица Пужа. Малышка зимовала в Центре, под наблюдением биологов. Её не выпустили на волю вместе со сверстниками, потому что Пужа была слишком мала для начала самостоятельной жизни.

Косолапая кроха хорошо перезимовала, оказавшись удивительно хозяйственной. Она обустроила себе отличную берлогу, в которой сладко проспала до весны. С тех пор, как она стала показываться из берлоги, учёные Центра спасения медвежат-сирот наблюдают за ней и незаметно подкармливают яблоками и другими «вкусняшками». Но делают это очень осторожно - Пужа не должна привыкать к человеку, ведь в будущем ей предстоит самостоятельная жизнь в диком лесу.

Подписчики страничек Центра в соцсетях Пужу обожают и с нетерпением ждут новостей о ней, фотографий и видео - уж очень она очаровательна. Но Пужа оказалась той ещё скромницей.

- Пужа предпочитает находиться в самых укромных углах вольера, недосягаемых для нашей камеры. Фотоловушки, которые мы установили внутри вольера в надежде получить интересные кадры, Пужа еще в апреле обнаружила и, скажем так, «демонтировала» их. К счастью, они успели поработать и сохранить интересные кадры, - рассказывают работники Центра спасения медвежат.

Учёные также сообщают, что у Пужи всё хорошо, она занимается своими медвежьими делами и чувствует себя отлично. А видео с уцелевшими кадрами с фотоловушек скоро обязательно опубликуют.