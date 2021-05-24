В Твери пьяный мужчина обокрал знакомого, с которым вместе выпивал

За кражу на мужчину завели уголовное дело Фото: Василий ХОДАРЕВ

32-летний житель Твери обратился в полицию с заявлением о краже и сообщил, что у него пропали мобильный телефон и банковская карта. Ущерб составил 15000 рублей.

Полицейские установили, что в гости к потерпевшему пришел мужчина. Они выпили, а когда хозяин уснул, он его обокрал. В ходе розыска ранее судимый за аналогичные преступления 29-летний житель Твери был задержан.

Подозреваемый пояснил, что картой расплачивался в магазинах, а мобильный телефон продал.

Фигурант находится под стражей. На него завели уголовное дело.