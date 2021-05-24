Двое мужчин задержаны за совершение серии дачных краж в Тверской области

Двое мужчин задержаны за совершение краж Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 33-летний житель Москвы и сообщил, что из его строящегося дома в Тверской области похищено имущество стоимостью 48 000 рублей.

Полицейские на месте происшествия определили, что злоумышленник действовал не один и, чтобы попасть внутрь, выставил стекло. Подозреваемых вскоре задержали. Ими оказались двое безработных мужчин 44 и 48-лет.

В общей сложности они оказались причастны к пяти эпизодам дачных краж. Часть имущества вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело и ведется следствие.