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Общество24 мая 2021 16:09

МЧС объявило в лесах Тверской области высокую пожарную опасность

Опасные дни с 24 по 27 мая
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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МЧС предупреждает о высокой пожароопасности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, объявило высокую пожарную опасность в лесах в период с 24 мая по 27 мая. Это преимущественно касается центральной части региона, но и другим районам не стоит пренебрегать правилами безопасности.

Спасатели призывают не жечь траву при уборке территорий или отдыхе на природе, тщательно тушить сигареты и горелые спички перед тем, как выбросить их, об обнаружении очагов тления или горения сообщать по телефону 01, с сотового телефона – 101, 112.