Двухмесячник по благоустройству в Твери завершился массовым субботником

Из Твери за время субботников вывезли 1200 кубометров мусора Фото: администрация Твери

В Твери пятым общегородским субботником завершился двухмесячник по благоустройству. За это время было убрано 80 городских территорий - скверы, парки, улицы и дворы.

Участие в субботниках приняли более 2500 человек - работники городских предприятий и организаций, муниципальные и государственные служащие, жители города, представители бизнеса.

Уборка проводилась во всех районах областного центра. Приведены в порядок рощи, зеленые зоны по берегам рек, придорожные территории. В общей сложности из города было вывезено более 1200 кубометров мусора.

Также, в минувшую субботу, 22 мая, в Заволжском и Пролетарском районах в рамках Всероссийского экологического марафона, приуроченного ко Дню реки Волги, прошла уборка береговой линии.