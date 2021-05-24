В Тверской области 126 321 человек сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. По данным на 24 мая, в регионе привито 126 321 человек. Это 88% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 119 001 вакцинированном гражданине.

809 человек сделали прививку в кабинетах вакцинации, открытых в торговых центрах. В Твери они работают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте и в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина.

Всего в Верхневолжье отккрыто 54 прививочных пункта. Для прививки в ТЦ запись не требуется.

В остальных прививочных пунктах запись ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов и в МФЦ.