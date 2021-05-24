Выставки, кинопоказы и концерты состоятся в Тверской области в честь 500-летия обретения мощей Макария Калязинского

Торжественные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня. Фото: ПТО

В Кашине и Калязине Тверской области отпразднуют значимую для верующих дату - 500-летие обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Торжественные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня.

Первым торжества примет Кашин. 6 июня в местном городском саду развернётся выставка-ярмарка живописи и декоративно-прикладного искусства. Там же состоится концерт «Макарий Калязинский: связь духовной и светской культур». Выступят творческие коллективы Тверского ДК «Пролетарка», а также самодеятельные артисты из районов Тверской области.

В финале программы в Кашине покажут документальное кино «Макарий Калязинский и его духовные подвиги во имя тверской земли» (режиссёр Сергей Козлов). 8 июня этот же фильм увидят жители Калязина.

В Калязине также запланирован межрегиональный музыкальные фестиваль «Пробуждение души» (7 июня). Участие в нём примут музыканты из Тверской и Ярославской областей, Москвы и Подмосковья.

В калязинском горсаду7 июня также запланирована выставка-ярмарка, а в местном краеведческом музее откроется экспозиция «Дивное узорочье», на которой будут представлены элементы облачения священников, образы и другие экспонаты.

Завершит торжества праздничный концерт «Свет Души», который пройдёт на набережной Калязина.

«Кроме того, жители и гости Верхневолжья смогут посетить виртуальную выставку «Образ Макария Калязинского в памятниках древнерусского искусства в собрании Тверской областной картинной галереи», - сообщает Правительство Тверской области. Она будет доступна для просмотра до 20 июня.