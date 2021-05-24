В Твери идёт подготовка к созданию мультимедийного парка «Россия – Моя история»

Идет работа по расчистке троллейбусного парка от всего ненужного, скоро там будут создавать новый - мультимедийный парк с большим залом. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Твери будет создан на месте бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури. Оттуда вывозится строительный мусор, идет подготовка к сносу последних ненужных строений.

Как сообщило областное правительство, на площадку уже заезжает строительная техника, там сооружается стропильный городок.

Пресс-служба правительства региона также уточняет, что этот парк создается в Твери в рамках образовательно-просветительского и культурного проекта, который запущен по инициативе Президента РФ.

Подобные площадки уже созданы в 23 городах России, но в Центральном федеральном округе - только в Москве.

- Это будет лучшее место в нашем регионе для молодёжи. Этот современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны, - сказал губернатор Игорь Руденя в недавнем прямом телеэфире.

К созданию контента о Верхневолжье будут привлечены известные историки, краеведы, исследователи тверского края.

В дальнейшем в парке помимо посвященной истории площадки планируется создать молодёжный кластер, где будут размещены офисы и центры волонтёрских и патриотических организаций, а также площадки для спорта и отдыха.