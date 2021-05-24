Житель Тверской области перевозил наркотики в электричке

Мужчину с наркотиком задержали в электричке
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В электропоезде "Конаково-Москва" столичные транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Тверской области с синтетическим наркотиком. Мужчина перевозил около 40 г запрещенного вещества.
Пакет был обнаружен при досмотре. Содержимое оказалось синтетическим наркотиком.
Как сообщил злоумышленник, наркотик он купил через тайник-закладку.
По ч.2 ст.228 УК РФ на фигуранта завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.