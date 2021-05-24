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Происшествия24 мая 2021 14:25

Житель Тверской области перевозил наркотики в электричке

Запрещенное вещество изъяли полицейские
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчину с наркотиком задержали в электричке

Мужчину с наркотиком задержали в электричке

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В электропоезде "Конаково-Москва" столичные транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Тверской области с синтетическим наркотиком. Мужчина перевозил около 40 г запрещенного вещества.

Пакет был обнаружен при досмотре. Содержимое оказалось синтетическим наркотиком.

Как сообщил злоумышленник, наркотик он купил через тайник-закладку.

По ч.2 ст.228 УК РФ на фигуранта завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Криминал