Житель Тверской области перевозил наркотики в электричке

Мужчину с наркотиком задержали в электричке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В электропоезде "Конаково-Москва" столичные транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Тверской области с синтетическим наркотиком. Мужчина перевозил около 40 г запрещенного вещества.

Пакет был обнаружен при досмотре. Содержимое оказалось синтетическим наркотиком.

Как сообщил злоумышленник, наркотик он купил через тайник-закладку.

По ч.2 ст.228 УК РФ на фигуранта завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.