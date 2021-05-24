В Твери около школы женщина-водитель сбила девочку на тротуаре

Девочку на тротуаре сбила машина Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Авария произошла около 14:00 дня 24 мая у школы №34 в Твери.

Девочка шла по тротуару, когда на нее наехала женщина-водитель на "Рено". После столкновения женщина врезалась в столб.

На месте ДТП работают ГИБДД, скорая, МЧС. О происшествии "КП"-Тверь" сообщают очевидцы.

Ребенка увезла скорая. У нее - подозрение на перелом ноги. Как сообщила водитель Госавтоинспекторам, во время движения у машины заклинило руль и педаль газа. Женщина не пострадала.

Спецслужбы прибыли на место происшествия Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ