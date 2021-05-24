Главный следователь Тверской области Альберт Кизимов проведет прием граждан

Руководитель СУ СК России по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет приём граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области

28 мая руководитель следственного управления СК России по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет приём граждан.

Жители смогут задать вопросы, касающиеся ненадлежащего оказания медицинской помощи, а также выявления и пресечения преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

Прием состоится в Твери на улице Вагжанова, д.15. Начало в 11:00.

Предварительная запись по телефонам: (4822) 65-62-36, 65-63-34, 65-63-36.