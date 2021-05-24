В Тверском перинатальном центре пять дней будут проводится бесплатные обследования

Бесплатное обследование будет доступно пять дней в рамках акции "Неделя здоровья". Фото: VK/ОКПЦТО

24 мая в Тверском областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной стартовала «Неделя здоровья» - пять дней бесплатной диагностики. Об этом сообщило правительство региона.

С понедельника до субботу в центре можно будет без оплаты пройти обследование, сдать биохимические анализы крови и получить профилактические консультации специалистов.

В обследование входят анкетирование на наличие факторов риска развития неинфекционных заболеваний (например, сердечно-сосудистых заболеваний), антропометрия, электрокардиограмма, биохимический анализ крови по 15 показателям. Результаты будут направлены пациенту лично.

На бесплатное обследование нужно предварительно записаться по телефону 36-90-02 с 8:30 до 11:00.