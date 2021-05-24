В Кашине Тверской области пьяный мужчина пытался убить подростка ножом в спину

Мужчина пытался убить подростка в Тверской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Преступление было совершено 20 мая на улице 25 Октября в Кашине. Пьяный мужчина, "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", как сообщает следственный комитет, ударил 16-летнего подростка ножом в поясницу. Раненый несовершеннолетний смог убежать.

Подозреваемого в совершении преступления задержали по "горячим следам". В настоящее время он заключен под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.