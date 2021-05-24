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Происшествия24 мая 2021 11:04

Подросток пытался демонтировать электрический кабель и его убило током в Тверской области

По факту гибели мальчика следователи начали проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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По факту гибели подростка начал проверку следственный комитет

По факту гибели подростка начал проверку следственный комитет

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Тело 16-летнего подростка нашли на территории бывшего водозабора в Калязине 23 мая. Сообщение о происшествии поступило в следственный комитет, на место выехали следователи.

Установлено, что группа подростков проникла в помещение действующей трансформаторной подстанции, снабжающей электричеством СНТ "Мечта". Один из подростков попытался демонтировать электрический кабель, находящийся под напряжением, ручным инструментом и получил удар током. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

По факту гибели подростка Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку по факту гибели мальчика начала проводить прокуратура.

ЧП