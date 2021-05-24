Подросток пытался демонтировать электрический кабель и его убило током в Тверской области

По факту гибели подростка начал проверку следственный комитет
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Тело 16-летнего подростка нашли на территории бывшего водозабора в Калязине 23 мая. Сообщение о происшествии поступило в следственный комитет, на место выехали следователи.
Установлено, что группа подростков проникла в помещение действующей трансформаторной подстанции, снабжающей электричеством СНТ "Мечта". Один из подростков попытался демонтировать электрический кабель, находящийся под напряжением, ручным инструментом и получил удар током. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
По факту гибели подростка Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку по факту гибели мальчика начала проводить прокуратура.