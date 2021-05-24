Несовершеннолетнюю девочку на квадроцикле остановили автоинспекторы в Тверской области

13-летняя девочка каталась на квадроцикле в Тверской области Фото: ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району

Несовершеннолетнюю девочку на квадроцикле остановили госавтоинспекторы в деревне Дубровки в Калининском районе.

13-летняя девочка ехала на квадроцикле "Стелс Леопард". Подростка отстранили от управления транспортным средством.

- В отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с недостижением возраста привлечения к ответственности, информация будет направлена в ОПДН УМВД России по городу Твери для решения вопроса о постановке несовершеннолетней на профилактический учет, - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району.