ФК «Тверь» снова проиграл, пропустив один гол

Какая боль, какая боль – ФК «Тверь» снова забил голов «ноль». ФК «Тверь» сыграл с ФК «Смоленск» со счётом 0:1. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

С самого начала матча ФК «Смоленск» на родном поле взял инициативу в свои руки. Смоляне показали высокий прессинг, футболисты ФК «Тверь» несколько раз ошиблись, и на седьмой минуте встречи был забит единственный гол. «1:0» на табло так и мозолило глаза до конца игры.

Тверичане сразу после пропущенного мяча и в дальнейшем пытались отыграться, но не вышло. К примеру, Игорь Турсунов не смог реализовать стопроцентную возможность.

Напомним, такой же быстрый гол «Тверь» уже пропускала в матче с «Ленинградцем» чуть меньше двух недель назад. Сейчас тверская команда на четвёртой строчке в турнирной таблице.

Следующий матч ФК «Тверь» проведёт дома, 30 мая на стадион «Юность» приедет ФК «Знамя Труда».