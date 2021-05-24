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Общество24 мая 2021 8:00

24 мая в Тверской области ожидается сильный ветер

Его порывы могут достигать 12-17 м/с
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с.

В Тверской области порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

О том, что в течение всего дня 24 мая ветер в Тверском регионе будет крепким, сообщают в областном МЧС. Информацию о сильных порывах юго-западного ветра подтверждает Тверской гидрометцентр.

Спасатели напоминают о безопасности и о том, что в случае ЧП нужно звонить по телефонам 101, 112 и (4822) 39-99-99.

Напомним, синоптики прогнозируют умеренно тёплую погоду в конце мая в Тверской области. Предположительно, в таком же ключе начнётся летом в наших краях.