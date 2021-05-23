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Общество23 мая 2021 15:58

В Тверской области инспекторы Гостехнадзора провели операцию «Частник»

Они проверяли самоходные машины
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Эта операция проводится для пресечения эксплуатации тех же незарегистрированных тракторов.

Эта операция проводится для пресечения эксплуатации тех же незарегистрированных тракторов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе операции «Частник» инспекторы Гостехнадзора проверили более 1200 самоходных машин и прицепов в 520 населенных пунктах региона.

Эта операция проводится ежегодно для пресечения эксплуатации частными владельцами незарегистрированных самоходных машин, например, тракторов.

Всего выявлено около 100 нарушений требований по эксплуатации техники и техсостояния машин. С 330 гражданами инспектора провели серьезный разговор.

О том, назначены ли кому-то из нарушителей штрафы, не сообщается.