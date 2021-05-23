В реабилитационном зооцентре в Тверской области у самки-ястреба появился кавалер

Самец - слева, самка - справа. Может у них что-то получится, но надо подождать. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"/коллаж

Реабилитационный центр диких животных "Ромашка", который находится в Зубцовском районе в 160 км от Твери, поделился позитивной новостью. У обитающей там самки ястреба-перепелятника появился потенциальный "муж". Птиц еще не знакомили, но, возможно они составят пару и дадут потомство.

Биолог Яна Мурашова (помощница и жена основателя центра Алексея Мурашова) описала историю этой самки. Она попала в центр больше 10 лет назад травмированной. У нее поначалу появился самец Цыпа. Пошли яйца, но Цыпа в один прекрасный момент вырвался из вольера и был таков.

И вот уже 10 лет эта самка перепелятника одна. Ежегодно несет пустые яйца.

Однако, теперь ситуация может измениться в лучшую сторону.

- Можете себе представить, как мы обрадовались, когда из дружественного нам Центра позвонили и сказали, что у них есть самец с небольшой травмой, но главное спокойный и хорошо питающейся, - рассказывает в своем посте Яна. - Вскоре он был у нас!

Прижился неплохо, все идет хорошо.

- В этом году объединять птиц мы не будем, - уточняет Яна. - Ведь самец должен переехать и полностью адаптироваться в своем новом вольере. Птицам надо дать время, чтобы они привыкли друг к другу. Но надежда на то, что, наконец, нам удастся получить потомство от таких сложных в разведении птиц, конечно, возродилась вновь!

Интересная подробность - самки ястреба перепелятника больше самцов и даже могут убить "муженька", если он будет плохо себя вести и приносить мало пищи для птенцов.

Подробности истории об одинокой самке ястреба читайте в паблике центра.