В Тверской области появился необычный музей рыбы

Экспозиция нового музея может удивить. Фото: VK/"Музей забытых вещей и не только... г. Осташков"/коллаж

В Осташкове известный местный энтузиаст, собиратель интересных раритетных вещей Игорь Афанасенко открыл "Музей рыбы и не только". Дом с необычными экспонатами находится по адресу: Ленинский проспект, 76.

Что интересно, некоторые экспонаты, в том числе, и рыбы выполнены там в стиле стимпанк. Это такой популярный ретрофутуристический жанр и стиль, в котором царят паровые машины и вообще механизмы прошлых веков.

Это не первый авторский музей Игоря Афанасенко. Несколько лет назад он создал "Музей забытых вещей", в коллекции которого есть как стимпанк-экспонаты, так и предметы советской эпохи.

"КП"-Тверь" писала об этом удивительном человеке. Интервью с ним читайте здесь.