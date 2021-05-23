В Тверской области от коронавируса вакцинировались свыше 126 тысяч человек

Сейчас в региона открыто 54 прививочных пункта. Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на утро 23 мая в Тверской области прививку от коронавируса сделали 126 118 человек. Это 87,9 % от общего количества вакцины "Спутник V", поступившей в регион. За 22 мая привились 444 человека. В федеральный регистр внесена информация о 118 852 вакцинированных жителях Верхневолжья.

Областное правительство планирует, что к 1 сентябрю будет привито 60% населения региона.

Сейчас в Верхневолжье работают 54 прививочных пункта, открываются новые точки и в крупных торговых центрах Твери. Они есть в «РИО» на площади Гагарина, в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте и в «Рубине» на проспекте Калинина.

В некоторых муниципалитетах, куда ранее выезжали прививочные бригады, также появились кабинеты вакцинации. Они открыты в Жарковском, Сонковском, Фировском, Сандовском и других районах.

Записаться на прививку можно по телефону 122, на портале «Госуслуги», через МФЦ, на региональном медицинском портале, а также по телефонам прививочных пунктов.