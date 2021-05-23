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Здоровье23 мая 2021 11:32

В Тверской области на 23 мая коронавирусом заразились 76 человек

Это меньше, чем за предыдущие сутки
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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76 тестов на коронавирус за прошедшие сутки дали положительный результат.

76 тестов на коронавирус за прошедшие сутки дали положительный результат.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области с начала пандемии выявили 41 560 случаев заражения COVID-19. По данным оперштаба на утро 23 мая, 76 человек заболели за сутки.

Выздоровели 38 986 жителей региона (+59 за сутки).

Изолированы 1587 больных (+17).

Умерли 987 человек (за прошедшие сутки летальных исходов не зафиксировано).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 486 заболевших (+21 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3015 (+15),

Ржев – 2285 (новых случаев заражения не зафиксировано),

Вышневолоцкий городской округ – 2203 (+2),

Калининский район – 1722 (+2),

Торжок – 1629 (новых случаев заражения не зафиксировано),

Кимры – 1640 (+7),

Бологовский район – 1057 (+7).

Прививку от коронавируса сделали 126 118 человек, за последние сутки - 444 человека.

За весь период в регионе провели 715 401 лабораторных исследований тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки - 1160.

Графика: ПТО

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