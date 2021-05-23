В Твери 72 человека тушили крупный пожар в ангаре промзоны

Пожар вспыхнул на третьем этаже ангара. Фото: ГУ МЧС по Тверской области/ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Роман Рахманов/коллаж

Около 20:10 в сообществе тверских автомобилистов появилось видео одной из пользовательниц о том, что пожар полыхает в промышленной зоне в в трёхэтажном ангаре (здание №55) на улице Плеханова. В этот момент на место уже прибывали пожарные расчёты. К тушению подключились шесть ПЧ.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дым валил из-под кровли третьего этажа.

Сеть всколыхнуло известие. Высказывались разные догадки, что именно горит. Очевидцы находящиеся неподалёку начали снимать на свои гаджеты, как огнеборцы тушат пламя. В небо поднимались клубы дыма.

Из здания эвакуировали около 50 человек, никто из них не пострадал. Отметим, что в этом ангаре расположены техническое помещение и автосервис.

В итоге пожарные расчеты ликвидировали открытое горение 22:06. Полностью пожар был потушен в 02.26.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что всего к ликвидации пожара было привлечено 72 человека и 22 единицы техники, в том числе от от их ведомства - 62 сотрудника и 19 пожарных машин.

Был ли нанесён вред окружающей среде, и каков был состав чёрного дыма, поднимающегося вверх над местом чрезвычайного происшествия – ещё предстоит выяснить экспертам.

Также устанавливается причина возгорания.

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