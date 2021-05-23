В Тверской области у пенсионера украли металл

Вору грозит до 5 лет срока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе с деревенского участка 63-летнего местного жителя были похищены металлические изделия на общую сумму 60 тысяч рублей.

Полицейским удалось оперативно поймать воры. На имущество пенсионера позарился 31-летний безработный житель Калининского района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, полицейские установили, что мужчина легко проник на территорию участка и погрузил имущество в грузовой автомобиль. После чего сдал украденное в пункт приема металла. Деньги потратил.

Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание до пяти лет лишения свободы.