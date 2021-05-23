В Твери в связи с велопарадом перекроют движение на ряде улиц и мосту

На время проезда велоколонны перекроют в том числе Старый Волжский мост. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сегодня, 23 мая, Твери состоится ежегодный велопарад "Навстречу лету". В связи с этим в городе в некоторых местах перекроют движение автомобилей.

Регистрация и сбор участников будут организованы с 10:00 до 11:00 в сквере Вагоностроителей на площади Конституции. Принять участие в торжественном проезде велоколонны могут все желающие.

После построения велоколонна поедет по Петербургскому шоссе, набережной Афанасия Никитина, Новому мосту, улице Советской до городского сада.

Чтобы автомобили не мешали велопараду, с 10:30 до 12:30 будут перекрывать Петербургское шоссе, набережную Афанасия Никитина, Старый Волжский мост, Тверской и Комсомольский проспекты (на участке от улицы Советской до улицы Горького) и улицу Советскую (на участке от Тверского проспекта до Соборной площади). Кроме того, с полуночи и до 12:00 дня движение и парковка автомобилей запрещены по бульвару Лукьянова.