В Твери на улице Плеханова пожарные ликвидировали открытое горение

В Твери на улице Плеханова в промышленном здании потушили открытый огонь. Фото: принтскрин видео/ТИА/Александр Коноплёв.

Вечером 22 мая в Заволжском районе Твери загорелись ангары в микрорайоне «Соминка» на Плеханова, 55. Об этом сообщили пользователи тверского водительское сообщества в соцсетях около 20:00. К 22:06 пожарные шести ПЧ ликвидировали открытое возгорание.

Из промышленного здания эвакуировали 50 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожаром было охвачено 450 квадратных метров территории.

На прикреплённом видео положение дел в 20:56. Снимал Александр Коноплёв.