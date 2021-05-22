Полсотни человек эвакуировали из горящего ангара на улице Плеханова в Твери

В Твери полыхает промышленное здание на Плеханова, 55. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Роман Рахманов.

Вечером 22 мая в Заволжском районе Твери загорелись ангары в микрорайоне «Соминка» на Плеханова, 55. Об этом сообщили пользователи сообщества «ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ» около 20:00. К тому времени на место уже выехали пожарные всех частей города. Огонь полыхал.

Из промышленного здания эвакуировали 50 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пока нет информации о локализации возгорания, которое произошло на площади 450 квадратных метров.

На прикреплённом видео положение дел в 20:10.