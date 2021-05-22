В Твери тушат пожар на улице Плеханова

В Твери из-за пожара эвакуировали 50 человек. На месте работают пожарные. Фото: Олег УКЛАДОВ

22 мая в «дежурную часть» МЧС поступило сообщение о возгорании дома №55 на улице Плеханова. Бороться с огнём отправились пожарные из частей №1, №2, №3, №4, №72 и Специализированной пожарно-спасательной части, а также оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях регионального Главного управления МЧС.

На данный момент, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, эвакуировано 50 человек. Здание промышленного назначения. Пожар второго класса опасности.

Площадь возгорания – 450 квадратных метров.

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