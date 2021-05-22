В Тверской области в ДТП погибла 77-летняя пассажирка

В Тверской области автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, погибла пожилая пассажирка. Фото: Иван ВИСЛОВ

В деревне Сорога 51-летний водитель за рулём Chevrolet Cobalt съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали пожилые пассажиры.

77-летняя женщина, которая ехала на заднем сидение пристёгнутая, погибла на месте. 80-летний пассажир, который был пристёгнутым на переднем сидение, получил сотрясение головного мозга. Доставлен в Осташковскую ЦРБ.

Водитель был трезв. Машина принадлежит ему.

Почему так произошло – выясняют сотрудники ГИБДД.