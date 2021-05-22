В Тверской области пьяный водитель выехал на встречку и устроил смертельное ДТП

Нетрезвый водитель спровоцировал смертельное ДТП в Бежецком районе Тверской области. Фото: отдел ГИБДД «Бежецкий».

Как сообщают в районном отделе Госавтоинспекции, поздно вечером 21 мая на 113 километре дороги «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», у деревни Лаптиха, 39-летний нетрезвый водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Volkswagen Polo. 48-летний мужчина за рулём второй машины погиб на месте.

Виновника ДТП с травмами различной степени тяжести доставили в Бежецкую ЦРБ. Информацию передают и на информационном сайте «Всё Для Вас Бежецк».