В Твери на улице Левитана разбили остановку

В Твери на улице Левитана разбита часть остановки. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери на улице Левитана, перед поворотом на улицу Можайского, разбили часть задней стеклянной стенки остановки. Можно предположить, что это дело рук вандалов.

Это не первый случай, когда остановки подвергались нападкам хулиганов. «Комсомолка» уже несколько раз писала о подобных ситуациях.

Кстати, этот остановочный пункт интересен тем, что боковая стенка, которая призвана закрывать жду транспорт от ветра и ветра и предназначена для размещения рекламы, почему-то приварена прямо. В чём был замысел – непонятно.