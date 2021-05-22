Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 мая 2021 15:12

В Твери на улице Левитана разбили остановку

Одно из стёкол разлетелось на мелкие осколки
Авторы (2):
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери на улице Левитана разбита часть остановки.

В Твери на улице Левитана разбита часть остановки.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери на улице Левитана, перед поворотом на улицу Можайского, разбили часть задней стеклянной стенки остановки. Можно предположить, что это дело рук вандалов.

Это не первый случай, когда остановки подвергались нападкам хулиганов. «Комсомолка» уже несколько раз писала о подобных ситуациях.

Кстати, этот остановочный пункт интересен тем, что боковая стенка, которая призвана закрывать жду транспорт от ветра и ветра и предназначена для размещения рекламы, почему-то приварена прямо. В чём был замысел – непонятно.

Уникальная остановка, продуваемая ветром.

Фото: Александр ЖМУЛИН