В Тверской области построили 18,2 километра межпоселкового газопровода

В Тверской области идёт газификация населённых пунктов. Фото: Евгения САВИНА

Межпоселковый газопровод длиной 18,2 километра соединил деревню Пригорки и деревни Горка и Бережки. Благодаря этому газифицировали250 домов и социальные объекты. Работу провели в рамках региональной программы на 2020-2024 годы. Её финансирование идёт за счёт надбавок к тарифам за газ.

В настоящее время в Тверской области строят несколько газопроводов между и в самих населённых пунктах в Молоковском, Жарковском, Старицком и Рамешковском районах, Краснохолмском муниципальном округе, посёлке Фирово, Осташковском городском округе.

– В Тверской области активно идут процессы газификации. Мы строим газопроводы в тех районах, где этого особенно ждали наши жители», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Всего по региональной программе до 2025 года планирую построить 148 километров газопровода и 1100 километров газовых сетей. Общий объём финансирования – 23,5 миллиарда рублей. «Синее топливо» придёт более чем в 46 тысяч домов.