Жителей Тверской области просят спеть к Дню России

Тверичан приглашают поучаствовать в конкурсе военной и патриотической песни. Ура! Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни приурочен к Дню России и имеет одноимённое название. Поучаствовать могут все желающие, включая детей от трёх лет.

Номинации: «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр» – классический и юмористический.

Подать заявку можно вплоть до 11 июня. Условия конкурса изложены на сайте.