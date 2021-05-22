В Твери появится футбольный манеж на семь тысяч квадратных метров

В Твери построят футбольный манеж в микрорайоне «Соминка». Графика: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

Новый спортивный объект планируют построить за три года в микрорайоне «Соминка» в Твери. Начальная цена по госконтракту – 617,6 миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Общая площадь манежа – семь тысяч квадратных метров. Трибуны будут рассчитаны на 200 мест. В пристройке оборудуют залы для силовой подготовки. Предусмотрены душевые, кабинеты врача и тренеров, пункт охраны.

На крытом футбольном поле будут проводить региональные соревнования и тренировки спортивных команд. Там смогут заниматься как профессионалы, так и любители.

– Развитие и популяризация спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Футбольный манеж – объект областной Адресной инвестиционной программы. Строительство должно начаться уже в 2021 году.