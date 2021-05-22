В Тверской области начали снимать второй сезон сериала «Новенький» про школьную травлю

В Тверской области стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» про буллинг. Фото: принтскрин видео/Ютуб/Сериал 'Новенький'.

В Тверской области стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький», об этом сообщила в своих соцсетях режиссёр фильма Оксана Барковская». Первый сезон снимали в сентябре 2020 года в Калязине, судя по информации в сообществе «Подслушано в Калязине» в социальных сетях, киноделы вновь работают в райцентре.

В продолжении истории о старшекласснике, подвергшемся травле, которого играет Глеб Калюжный, зрители узнают, что главный герой остался жив. Его исчезновение повлияло на жителей провинциального города Юровска, где разворачивается действие.

В калязинском сообществе в соцсетях ищут актёров массовых сцен. Поучаствовать могут все желающие. Телефон для связи: +7-926-266-98-50. Сейчас необходимы молодые люди от 15 до 23 лет. Съёмки допоздна – до 01:30.