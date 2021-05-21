В Тверской области мотоциклист получил в ДТП перелом рёбер и пробитое лёгкое

В Конаково мотоциклист получил серьёзные травмы в ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

21 мая вечером в райцентре на улице Чапаева, в районе дома №56, 42-летний водитель Toyota Corolla, поворачивая налево, столкнулся с 32-летним мотоциклистом на Enduro. Мужчина на двухколёсном транспорте двигался прямо.

Оба водителя были трезвыми. Мотоциклист ехал в шлеме, с правами, с документами на мототехнику. Однако его Enduro не был зарегистрирован.

По нашей информации, водитель «железного коня» госпитализирован с переломом рёбер и пневмотораксом.