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Происшествия21 мая 2021 22:12

В Тверской области мотоциклист получил в ДТП перелом рёбер и пробитое лёгкое

Авария произошла в Конаково
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Конаково мотоциклист получил серьёзные травмы в ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

В Конаково мотоциклист получил серьёзные травмы в ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

21 мая вечером в райцентре на улице Чапаева, в районе дома №56, 42-летний водитель Toyota Corolla, поворачивая налево, столкнулся с 32-летним мотоциклистом на Enduro. Мужчина на двухколёсном транспорте двигался прямо.

Оба водителя были трезвыми. Мотоциклист ехал в шлеме, с правами, с документами на мототехнику. Однако его Enduro не был зарегистрирован.

По нашей информации, водитель «железного коня» госпитализирован с переломом рёбер и пневмотораксом.

ДТП