В Тверской области 21 мая коронавирусом заразились 76 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 41 406 случаев заражения COVID-19. 76 человек заразились за сутки 21 мая.
Выздоровели 38 870 жителей региона (+55 за сутки).
Изолированы 1555 больных (+13).
Умерли 981человек (+4).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 443 заболевших (+27 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район - 2998 (+7),
Ржев - 2278 (+3),
Вышневолоцкий городской округ - 2197 (+1),
Калининский район - 1719 (+3),
Торжок - 1628 (+3),
Кимры - 1628 (+3),
Бологовский район - 1049 (+3)
Прививку от коронавируса сделали 124 493 жителя Тверской области, за последние сутки – 1 132 человека.
За весь период в регионе проведено 712 496 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 900.