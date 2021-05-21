В Тверской области 21 мая коронавирусом заразились 76 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 41 406 случаев заражения COVID-19. 76 человек заразились за сутки 21 мая.

Выздоровели 38 870 жителей региона (+55 за сутки).

Изолированы 1555 больных (+13).

Умерли 981человек (+4).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 443 заболевших (+27 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2998 (+7),

Ржев - 2278 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2197 (+1),

Калининский район - 1719 (+3),

Торжок - 1628 (+3),

Кимры - 1628 (+3),

Бологовский район - 1049 (+3)

Прививку от коронавируса сделали 124 493 жителя Тверской области, за последние сутки – 1 132 человека.

За весь период в регионе проведено 712 496 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 900.