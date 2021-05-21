Летом в Тверской области будут благоустраивать воинские захоронения

Три воинских захоронения приведут в порядок в течение лета Фото: ПТО

В городах воинской славы Твери и Ржеве и воинской доблести Зубцове проведут благоустройство воинских захоронений. Решение было принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое 21 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

- Ремонт и приведение в хорошее состояние мемориальных комплексов и памятников Великой Отечественной войны - это, прежде всего, показатель уровня нашей культуры, особого отношения к памяти, - отметил губернатор.

В Твери приведут в порядок братское захоронение в посёлке Мигалово на Рябеевском шоссе:уложат новую плитку, высадят газоны, проведут освещение и высадят деревья. В Ржеве продолжат благоустройство мемориального кладбища Советских воинов. В Зубцове на мемориале в Пионерском парке уложат брусчатку.

Работы должны быть выполнены в течение лета.